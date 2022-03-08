Эстония отключится от российской электросети раньше, чем планировалось?

Отключение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, ранее было запланировано на 2025 год.

Как рассказала Индриксоне, с Эстонией и Литвой удалось договориться о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать и раньше.

Она отметила, что на преждевременное отключение также потребуется дополнительное финансирование, но уже сейчас это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения.

Страны Балтии могли бы технически обеспечить работу электросети в ближайшее время, если Россия отключит их от электросети БРЭЛЛ, но тогда им пришлось бы жить в "островном режиме" и самим поддерживать стабильность системы, сообщил заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс.

Это свидетельствует о том, что электроэнергия России из коммерческих потоков "абсолютно не критична, и мы могли бы выжить без нее".

При этом Шайцанс подчеркнул, что важнее всего не коммерческие потоки, а технические - потоки для стабильности системы. Страны Балтии по-прежнему работают в единой энергосистеме с Россией и Беларусью, и контроль над балтийской системой осуществляет российский оператор.

"Это потенциальный риск, если ситуация обострится", - сказал заместителя госсекретаря Минэкономики, пояснив, что если страны Балтии будут десинхронизированы с сетью БРЭЛЛ, то им придется самостоятельно поддерживать стабильность системы, частоты, инерцию и тому подобное, с помощью соединений со Скандинавией и Польшей.

Шайцанс указал, что система протестирована, операторы работают над различными сценариями по ее внедрению, и технически это может быть сделано в ближайшем будущем.

Он также отметил, что это, безусловно, негативно скажется на цене, так как придется эксплуатировать все генерирующие блоки, которые есть в Латвии и странах Балтии, что, в свою очередь, будет означать увеличение потребления газа на ТЭЦ.