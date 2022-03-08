Зеленский: украинцы готовы противостоять россиянам всю жизнь

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ABC, стенограмма которого есть в распоряжении УНИАН.

"Я убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам на протяжении всей своей жизни. Даже в тех городах, где есть российские оккупанты, они получили изрядный отпор от гражданского населения, которое не имело никакого оружия. Такая смелость, это что-то невиданное, а российские военные не имеют такой смелости. Проблема в том, что на одного украинского солдата у нас 10 российских солдат, а на один украинский танк, у нас 50 российских танков, но мы их уничтожаем, и этот разрыв сокращается. Вопрос как долго мы сможем стоять? Многие вещи зависит не только от нас", - подчеркнул Зеленский.

"Мы будем стоять, и даже если они зайдут в наши большие города, они столкнутся с народным сопротивлением, с народной войной и никто не отдаст нашу независимость", - заявил глава государства.

Зеленский убежден, что сегодня война в Украине, а завтра будет в Литве, потом Польше, потом в Германии. "Это очень серьезно. США далеко, но за последние дни у меня ощущение, что Соединенные штаты, ближе к нам", - заявил президент.