Рафаэл дус Анжус раскрыл причину отмены боя с Исламом Махачевым

«Вы же слышали, что сказал Дана. Ислам не принял бой. Я сказал, что готов драться в весовой категории 165 фунтов, и он вполне мог бы на это пойти, но он заявил, что ему нужна категория в 170. Тогда я ответил, что без проблем. Но на следующее утро они сказали, что не будут принимать бой. Думаю, всё это было блефом. Они решили, что я откажусь от предложенной ими категории.