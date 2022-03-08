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Латвийский министр: Латвии совместно с Эстонией надо построить АЭС

rus.tvnet.lv/LETA
Латвийский министр: Латвии совместно с Эстонией надо построить АЭС
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Фото: Wlad74/shutterstock.com

Латвия вместе с Эстонией могла бы построить атомную электростанцию, об этом, как сообщает Rus.TVNET, пишет министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter.

Будущее Латвии в энергетическом секторе заключается в объединении трех ресурсов - энергии ветра и солнца, а также энергии, произведенной на атомной электростанции, при этом некоторая часть останется и для поставок газа, считает Пабрикс.

По его мнению, атомную электростанцию нужно строить вместе с эстонцами в Эстонии, используя новейшие технологии из Швеции и Канады.

Министр не отрицает, что реализация такого проекта не быстрая, но если начать планирование, то первый блок может быть построен в 2028/2029 годах.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш недавно заявил, что режим президента России Владимира Путина, развязавший войну на Украине, за неделю объединил Евросоюз и союзников по НАТО и дал огромный импульс развитию зеленой энергетики.

Кариньш также сообщил, что правительство работает над альтернативными поставками природного газа и укрепляет энергетическую независимость, развивая доступность возобновляемых источников энергии. Например, концептуально принято решение о развитии ветряных электростанций.

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