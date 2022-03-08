Многим российским и белорусским товарам торговые сети даже не стали искать замену

Менеджер по коммуникациям Selver Риво Вески упомянул в качестве примера три растительных молочных напитка российского производства, а также филе сельди, крабовые палочки и бутербродные спреды - для всех этих товаров замены даже не искали из-за большого числа имеющихся в наличии аналогов.

«Из продажи исчезла водка российского и белорусского производства. Ее заменили товары из Латвии, Литвы и Польши. В категории безалкогольных напитков и воды всего было 17 продуктов российского или белорусского производства, 3 игристых вина и 2 сока. Мы нашли им замену в Грузии, Украине, Италии, Испании», — сказал Вески.

По словам Вески, большинство покупателейи не заметят, что что-то заменили, поскольку товары известных брендов, вместо произведенных в России или Беларуси, можно заказать и из других стран. Среди промышленных товаров Selver продавал подгузники российского производства бренда Huggies и продукцию Rexona и Dove, заменители которых вскоре поступят из других стран.

В отделе бакалеи у Selver возникла небольшая дыра в поставках с заменой гречки российского производства, которая, по словам Вески, появится в продаже в конце марта. Замену пищевой соды и крупной и мелкой соли в настоящее время Meira предлагает . На данный момент товары-заменители стоят дороже за килограмм, но, по данным сети, поиск более дешевых товаров продолжается.

«Также был большой выбор лапши быстрого приготовления и блюд российского и белорусского производства, которым мы нашли заменители из разных стран», — добавил Вески, сообщив, что в целом доля продуктов российского и белорусского происхождения в ассортименте Selver составила менее 1%, и только цена была конкурентным преимуществом.

Катрин Батс, глава отдела по связям с общественностью Rimi, также подтвердила, что доля продукции российского производства составляет примерно один процент. «Незаменимых продуктов нет, каждому можно найти альтернативу. Действительно, самая дешевая соль была российского производства, но следующая по цене - всего на несколько центов дороже», — отметила она.