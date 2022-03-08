Соединенные Штаты запретили импорт нефти и газа из России

"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - заявил он, выступая перед журналистами.

"Эта мера получила большую поддержку обеих партий в конгрессе, и, я надеюсь, у всего американского народа", - отметил он.

При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.