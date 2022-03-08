Cааремаааский политик в течение часа оправдывал в радиоэфире российскую агрессию в Украине

В прошлый вторник Раудвере выступал в эфире Nõmme raadio вместе с ведущим Маргусом Леппом и поддержал почти все официальные кремлевские темы.

"Вы можете говорить, что хотите. Его заявленная цель ясна - мы не хотим оккупировать Украину. Мы хотим разрушить военную структуру, - сказал Раудвере. - Мы хотим, чтобы количество жертв среди мирного населения было минимальным, чтобы, ради Бога, наши собратья, наши славяне, не погибли в Украине".

Хотя СМИ всего мира каждый день говорят о бомбардировках украинских городов и жертвах среди мирного населения, Раудвере утверждал, что хотя русские и смогут использовать очень сильную огневую мощь тяжелого вооружения, это не делается. "Но его цель — максимально не трогать гражданское население, и в результате его личный состав тоже несет огромные потери".

Вместе с ведущим Маргусом Леппом Раудвере около часа говорил по радио. Среди прочего, Раудвере считает, что "мотивом войны является то, что НАТО расширился туда, куда ему не следовало расширяться. Русских обманули".

Раудвере советует прислушаться к Путину: «Подумайте о ценности его слов, он очень красиво сказал в своей речи, что если кто-то будет вмешиваться и наносить ущерб нашим интересам, мы устроим для вас то, чего вы еще не чувствовали в своей истории. Для нас возможны все варианты».