Лондон планирует отказаться от закупки нефти и нефтепродуктов из России

В документе отмечается, что отказ будет осуществляться постепенно в течение нескольких ближайших месяцев.

"Отказ от импорта не будет незамедлительным, это позволит Великобритании заручиться временем, чтобы наладить цепочки поставок, поддержать промышленность и потребителей", - говорится в пресс-релизе.

"Великобритания тесно работает с США и ЕС, другими партнерами над тем, чтобы покончить с энергозависимостью от России", - подчеркивается в документе.

Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника сообщило, что эта мера затронет и продукты переработки, в частности, дизель. При этом она не будет применима к поставкам в Великобританию российского природного газа.

"Запрет на поставку российской нефти скажется на ценах на энергию в Великобритании", - отмечает Bloomberg.