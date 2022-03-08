Власти Великобритании заявили о намерении постепенно отказаться от закупок российской нефти, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
Лондон планирует отказаться от закупки нефти и нефтепродуктов из России
В документе отмечается, что отказ будет осуществляться постепенно в течение нескольких ближайших месяцев.
"Отказ от импорта не будет незамедлительным, это позволит Великобритании заручиться временем, чтобы наладить цепочки поставок, поддержать промышленность и потребителей", - говорится в пресс-релизе.
"Великобритания тесно работает с США и ЕС, другими партнерами над тем, чтобы покончить с энергозависимостью от России", - подчеркивается в документе.
Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника сообщило, что эта мера затронет и продукты переработки, в частности, дизель. При этом она не будет применима к поставкам в Великобританию российского природного газа.
"Запрет на поставку российской нефти скажется на ценах на энергию в Великобритании", - отмечает Bloomberg.
По оценкам агентства, основанным на ежемесячных данных Национального статистического управления Великобритании, в прошлом году британский импорт нефти из России оценивался суммой примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд). Импорт нефти и продуктов переработки из России составил в Великобритании 13,4% от общего объема импорта этих видов продукции.