Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas временно закрывает магазины в России и останавливает онлайн-торговлю своей продукцией. Решение принято в связи с военной операцией на Украине.
Adidas приостановил работу в России
Adidas приостановил работу в России
Приостановка действует до «дальнейшего уведомления», передает заявление компании баварская телерадиокомпания BR (Adidas зарегистрирована в городе Херцогенаурах в Баварии).
Сотрудники компании в России продолжат получать зарплату. Adidas сообщил, что «внимательно наблюдает» за ситуацией.
оссия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Ряд стран ввели в ответ антироссийские санкции. Многие компании приостанавливают работу или уходят с российского рынка. Среди них — другой крупный производитель спортивной одежды Nike.