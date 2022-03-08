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Adidas приостановил работу в России

Коммерсант
Adidas приостановил работу в России
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Adidase ketsid.
Adidase ketsid. Фото: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas временно закрывает магазины в России и останавливает онлайн-торговлю своей продукцией. Решение принято в связи с военной операцией на Украине.

Приостановка действует до «дальнейшего уведомления», передает заявление компании баварская телерадиокомпания BR (Adidas зарегистрирована в городе Херцогенаурах в Баварии).

Сотрудники компании в России продолжат получать зарплату. Adidas сообщил, что «внимательно наблюдает» за ситуацией.

оссия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Ряд стран ввели в ответ антироссийские санкции. Многие компании приостанавливают работу или уходят с российского рынка. Среди них — другой крупный производитель спортивной одежды Nike.

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