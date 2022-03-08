Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала в соцсетях решение Эстонии прекратить предоставление статуса э-резидента белорусским гражданам. Также в ее комментарии содержалась критика решения Тартуского университета не допускать белорусов к поступлению на учебные места.
Тихановская не довольна решением Эстонии: «Давайте отделять белорусов от режима»
По словам Тихановской, она надеется, что сообщество, поддерживающее оппозиционные силы Беларуси в Эстонии, обратится к эстонскому правительству с просьбой отменить ранее принятые решения.
«Давайте отделять белорусов от режима», — прокомментировала Тихановская в Twitter.
Сегодня правительство Эстонии приняло решение приостановить выдачу статуса э-резидента Эстонии гражданам России и Беларуси, чтобы предотвратить возможный обход санкций и незаконную деятельность россиян и белорусов.
Министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) считает это решение необходимым, поскольку не хочет, чтобы возможности, предлагаемые в Эстонии, использовались злонамеренно для поддержки агрессии против Украины.
Тартуский университет сегодня также сообщил, что следующей осенью в учебное заведение не смогут поступить граждане РФ и Беларуси, не имеющие вида на жительство, долгосрочной визы или еще не обучающиеся в Эстонии.
We hear that Belarusians can't apply for 🇪🇪 touristic visas & e-residency now, 🇪🇪 universities consider non-admission of our students. We're sending requests with @belarusestonia to the Estonian government calling to cancel restrictions. Let's separate the regime & Belarusians. pic.twitter.com/VJG89gzxhN— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 8, 2022