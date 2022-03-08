Тихановская не довольна решением Эстонии: «Давайте отделять белорусов от режима»

По словам Тихановской, она надеется, что сообщество, поддерживающее оппозиционные силы Беларуси в Эстонии, обратится к эстонскому правительству с просьбой отменить ранее принятые решения.

«Давайте отделять белорусов от режима», — прокомментировала Тихановская в Twitter.

Сегодня правительство Эстонии приняло решение приостановить выдачу статуса э-резидента Эстонии гражданам России и Беларуси, чтобы предотвратить возможный обход санкций и незаконную деятельность россиян и белорусов.

Министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) считает это решение необходимым, поскольку не хочет, чтобы возможности, предлагаемые в Эстонии, использовались злонамеренно для поддержки агрессии против Украины.

Тартуский университет сегодня также сообщил, что следующей осенью в учебное заведение не смогут поступить граждане РФ и Беларуси, не имеющие вида на жительство, долгосрочной визы или еще не обучающиеся в Эстонии.