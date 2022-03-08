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Тихановская недовольна решением Эстонии: «Давайте отделять белорусов от режима»

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Тихановская недовольна решением Эстонии: «Давайте отделять белорусов от режима»
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Светлана Тихановская.
Светлана Тихановская. Фото: STEFFI LOOS / POOL

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала в соцсетях решение Эстонии прекратить предоставление статуса э-резидента белорусским гражданам. Также в ее комментарии содержалась критика решения Тартуского университета не допускать белорусов к поступлению на учебные места.

По словам Тихановской, она надеется, что сообщество, поддерживающее оппозиционные силы Беларуси в Эстонии, обратится к эстонскому правительству с просьбой отменить ранее принятые решения.

«Давайте отделять белорусов от режима», — прокомментировала Тихановская в Twitter.

Сегодня правительство Эстонии приняло решение приостановить выдачу статуса э-резидента Эстонии гражданам России и Беларуси, чтобы предотвратить возможный обход санкций и незаконную деятельность россиян и белорусов.

Министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) считает это решение необходимым, поскольку не хочет, чтобы возможности, предлагаемые в Эстонии, использовались злонамеренно для поддержки агрессии против Украины.

Тартуский университет сегодня также сообщил, что следующей осенью в учебное заведение не смогут поступить граждане РФ и Беларуси, не имеющие вида на жительство, долгосрочной визы или еще не обучающиеся в Эстонии.

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