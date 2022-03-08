Собравшееся во вторник вечером в Рийгикогу правление партии "Отечество" исключило из партии руководителей объединения «Правые» (Parempoolsed).
Конфликт в "Отечестве": правление исключило из партии лидеров правого крыла
Конфликт в "Отечестве": правление исключило из партии лидеров правого крыла
Из партии исключены руководители «Правых» Тынис Конс, Лавли Перлинг, Кристьян Ванаселья и Сийм-Валмар Кийслер.
Причина исключения из партии — деятельность противопоставляющих себя линии "Отечества" «Правых», которая наносит ущерб чести и репутации партии.
По оценке правления партии, «Правые» занимались расколом партии, самым ярким примером являются еженедельные логи, то есть информационная рассылка «Правых».
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