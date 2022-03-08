Вт, 8.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Конфликт в "Отечестве": правление исключило из партии лидеров правого крыла

BNS
Конфликт в "Отечестве": правление исключило из партии лидеров правого крыла
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Isamaa erakonna eestseisus viskas välja Parempoolsete juhtivliikmed.
Isamaa erakonna eestseisus viskas välja Parempoolsete juhtivliikmed. Фото: Madis Veltman / Postimees

Собравшееся во вторник вечером в Рийгикогу правление партии "Отечество" исключило из партии руководителей объединения «Правые» (Parempoolsed).

Из партии исключены руководители «Правых» Тынис Конс, Лавли Перлинг, Кристьян Ванаселья и Сийм-Валмар Кийслер.

Причина исключения из партии — деятельность противопоставляющих себя линии "Отечества" «Правых», которая наносит ущерб чести и репутации партии.

По оценке правления партии, «Правые» занимались расколом партии, самым ярким примером являются еженедельные логи, то есть информационная рассылка «Правых».

Ключевые слова
Наверх