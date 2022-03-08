Эстонские футбольные клубы собрали несколько тысяч евро в поддержу беженцев из Украины

Тартуский клуб JK Tammeka провел во время домашнего матча аукцион по продаже футболок, где собрал 350 евро. Из этой суммы 200 евро передали Эстонскому совету помощи беженцам, а 150 евро Украинскому культурному центру.

По итогам сбора пожертвований во время матча на домашнем стадионе FC Kuressaare собрали 281 евро, эту сумму передали в поддержку украинцев Эстонскому Красному кресту.

Пярнуский клуб JK Vaprus с помощью посетителей собрал в поддержку Украины 582 евро. Средства от продажи билетов Vaprus передал Совету помощи беженцам, который собирает пожертвования на предоставление гуманитарной помощи в Украине, организацию эвакуаций и в поддержку беженцев в Эстонии.

Акцию поддержал таллиннский клуб FC Flora, собравший во время матча на домашнем поле 500 евро в поддержку военных беженцев.

Клуб Paide Linnameeskond собрал по итогам продажи билетов, сбора пожертвований и с помощью спонсоров 1799 евро. Эту сумму передадут кризисной комиссии Пайдеской горуправы, которая использует ее для покрытия первичных потребностей прибывших в Ярвамаа военных беженцев.