Аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley, считают вероятным, что к 15 апреля Россия может оказаться не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства, пишет Bloomberg.
Morgan Stanley: Россию уже в апреле ждет дефолт
"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - говорят в Morgan Stanley.
В записке Morgan Stanley отмечается, что шансы России выплатить свой внешний долг уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.
Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт похожий на дефолт в Венесуэле.
"В случае дефолта, сценарий вряд ли будет похож на обычный. Вместо этого с Венесуэлой, пожалуй, самое подходящее сравнение", – говорится в записке.
Агентство отмечает, что дефолт может наступить уже 15 апреля, после окончания 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.
Неуплата облигаций может быть связана с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками.
По данным Morgan Stanley, существует неопределенность в отношении того, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.
Выплаты иностранным инвесторам будут зависеть от санкций, введенных против России, и "исключений, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями", сообщает Минфин России.