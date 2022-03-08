Morgan Stanley: Россию уже в апреле ждет дефолт

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - говорят в Morgan Stanley.

В записке Morgan Stanley отмечается, что шансы России выплатить свой внешний долг уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт похожий на дефолт в Венесуэле.

"В случае дефолта, сценарий вряд ли будет похож на обычный. Вместо этого с Венесуэлой, пожалуй, самое подходящее сравнение", – говорится в записке.

Агентство отмечает, что дефолт может наступить уже 15 апреля, после окончания 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Неуплата облигаций может быть связана с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками.

По данным Morgan Stanley, существует неопределенность в отношении того, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.