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Еврокомиссия разработала план по отказу от российских угля, нефти и газа до 2030 года

Meduza.io
Еврокомиссия разработала план по отказу от российских угля, нефти и газа до 2030 года
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Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в Брюсселе Фото: viennaslide/imago images

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза «набросок» плана, который предполагает отказ от российских ископаемых видов топлива «задолго до 2030 года». Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.

Решение было принято на фоне войны в Украине, говорится в сообщении. Первым российским энергоносителем, от которого предлагается отказаться, должен стать газ.

Среди основных мер по сокращению зависимости Европы от российского газа — диверсификация газовых поставок, увеличение производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Еврокомиссия также предлагает ускорить сокращение использования газа для отопления зданий за счет повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Как утверждается, все эти меры позволят сократить потребность ЕС в российском газе на две трети к концу 2022 года.

Кроме того, в проекте плана намечен ряд мер реагирования на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. В частности, Еврокомиссия намерена выступить с законодательной инициативой, которая предполагает, что ежегодно к 1 октября газовые хранилища ЕС должны заполняться не менее чем на 90%.

На фоне войны в Украине страны Запада ввели жесткие санкции в отношении России. Ограничения на российские углеводороды не объявили одними из первых, чтобы не прерывать поставки энергоносителей в Европу.

8 марта США усилили санкции и заявили о запрете импорта нефти и газа из России. Ожидается, что об аналогичных ограничениях объявит Великобритания. Накануне против эмбарго на российские энергоносители выступали Германия и Нидерланды.

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