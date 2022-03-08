Еврокомиссия разработала план по отказу от российских угля, нефти и газа до 2030 года

Решение было принято на фоне войны в Украине, говорится в сообщении. Первым российским энергоносителем, от которого предлагается отказаться, должен стать газ.

Среди основных мер по сокращению зависимости Европы от российского газа — диверсификация газовых поставок, увеличение производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Еврокомиссия также предлагает ускорить сокращение использования газа для отопления зданий за счет повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Как утверждается, все эти меры позволят сократить потребность ЕС в российском газе на две трети к концу 2022 года.

Кроме того, в проекте плана намечен ряд мер реагирования на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. В частности, Еврокомиссия намерена выступить с законодательной инициативой, которая предполагает, что ежегодно к 1 октября газовые хранилища ЕС должны заполняться не менее чем на 90%.

На фоне войны в Украине страны Запада ввели жесткие санкции в отношении России. Ограничения на российские углеводороды не объявили одними из первых, чтобы не прерывать поставки энергоносителей в Европу.