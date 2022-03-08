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Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022

rus.postimees.ee
Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022
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Чемпионат мира по футболу 2018 год. Фанаты на улицах Петербурга.
Чемпионат мира по футболу 2018 год. Фанаты на улицах Петербурга. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира за право играть на ЧМ-2022, сообщает Bombardir.ru со ссылкой на FIFA. 

Организация не стала искать замену сборной России, которая была отстранена от участия в международных соревнованиях. Польша сыграет в финале стыков с победителем пары Чехия – Швеция.

FIFA и UEFA отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.

Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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