Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира за право играть на ЧМ-2022, сообщает Bombardir.ru со ссылкой на FIFA.
Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022
Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022
Организация не стала искать замену сборной России, которая была отстранена от участия в международных соревнованиях. Польша сыграет в финале стыков с победителем пары Чехия – Швеция.
FIFA и UEFA отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.