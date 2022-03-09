В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу ответил на вопросы, связанные с обилием жертв войны среди мирного населения Украины, с необходимостью присутствия в Эстонии постоянного контингента сил союзников и с другими темами.
Стойческу: все уходит корнями в то, что Сталина и Берию не судили в Нюрнберге
- Президент США Джо Байден запретил импорт нефти, природного газа и угля из России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил вчера, что страна откажется от импорта российской нефти до конца этого года; этот срок нужен для того, чтобы компании получили достаточно времени для адаптации и была бы обеспечена защита потребителей. Можно ли сказать, что с потерей таких важных сырьевых рынков ведение войны в Украине может стать России не по карману?
- Война России уже не по карману, и это будет становиться только заметнее. Трудно понять, что они об этом думают в Москве, или даже не в Москве, потому что Владимир Путин сейчас не со своим народом, а находится в своем бункере, где-то там на Урале. Из этого секретного бункера он и руководит страной и войной против Украины. Мне кажется, Путин хочет захватить те территории, которые России не удалось захватить в 2014 году. Хотя никакого эффекта по подобию «Крым наш!» уже не будет, потому что в этот раз все это связано с огромными жертвами. Да, Крым удалось взять бескровно, но это произошло в силу того, что украинского государства в тот момент практически не существовало, не было действующих президента и парламента. Если бы Россия попыталась тогда сделать все это несколькими неделями-месяцами позже, ничего бы уже не получилось.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что после начала войны России против Украины погибло уже почти 500 мирных жителей. Всемирная организации здравоохранения заявила, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе и что сейчас у ВОЗ три приоритета: доставка в осажденные районы Украины жизненно важных лекарств, укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где будет больше всего беженцев, и открытие операционного центра в Украине. Очень значительный рост погибших и раненых среди мирного населения Украины — это следствие того, что Россия все меньше использует высокоточное оружие и стреляет чем придется? Или она сознательно метит и в гражданские объекты, чтобы запугивать мирное население и тем самым подавлять волю к сопротивлению?
- Это сознательная тактика подавления воли народа к сопротивлению. Это помогает обеспечить давление на президента Зеленского и на правительство Украины, давление с целью того, чтобы Украина сдалась. Я боюсь, что подобные атаки можно будет увидеть и в Одессе. Если они начнут обстреливать Одессу, и с моря, средствами флота, и с земли, с востока, с привлечением тяжелой артиллерии, это закончится тем, что еще один красивый украинский город будет разрушен. Это невероятные преступления. Они говорят, что отправились денацифицировать Украину, но они сами нацисты. Это их нужно денацифицировать. Они поступают хуже, чем поступали фашисты в годы второй мировой войны. Украинцы в шоке от того, на что оказались способны президент Путин и российские войска.
- Многие эксперты говорят, что Россия воюет в Украине так, словно современные правила ведения войны ее не волнуют; это происходит по причине того, что российской армии внушили, что если она одержит победу, то останется безнаказанной, или же это скорее свидетельствует об отчаянии, причина которого — предчувствие поражения?
- Это ощущение безнаказанности, корни которого — в 1945-1946 годах. Сталин не сидел в Нюрнберге, несмотря на все преступления, которые совершались его армией, несмотря на изнасилования двух миллионов немецких женщин, которые ни в чем не были виноваты, и никак не заслуживали того, чтобы быть изнасилованными и убитыми. Многие из тех, кто сражался против фашистов во второй мировой войне, совершали столь же страшные преступления, что совершали фашисты. Но Сталин, как и Берия, не оказались на скамье подсудимых в Нюрнберге. И вот этот синдром безнаказанности остался, и сейчас российская пропаганда создала такую картину, когда российский народ словно находится в другой реальности и смотрит фильм про войну, в котором храбрые российские солдаты снова сражаются против фашистов.
- На этой неделе Балтийские страны посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич говорили на встречах с Блинкеном, что американские войска могли бы находиться в Эстонии и Латвии на постоянной основе. Критически ли важным для безопасности Балтийских стран является вопрос о размещении тут американского воинского контингента, и готова ли американская сторона удовлетворить такие запросы Балтийских государств?
- Я думаю, что какое-то постоянное американское присутствие тут будет. У нас и так уже силы союзников представлены военными Великобритании, Дании, Франции. Но нам надо еще и как следует подумать и решить вопрос с противовоздушной обороной, и с противоракетной обороной. Потому что сейчас мы видим, что такие атаки со стороны России возможны, и на них нужно быть в состоянии отвечать. Конечно, Эстония — маленькая страна, и тут не надо размещать какие-то дивизии; присутствия 2000-3000 военнослужащих стран-созников было бы достаточным. И это было бы то присутствие, которое покажет режиму Путина, что мы намерены себя защищать. Это политика сдерживания России, и она, конечно, будет усиливаться с нашей стороны в сложившейся ситуации.
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