Стойческу: все уходит корнями в то, что Сталина и Берию не судили в Нюрнберге

- Президент США Джо Байден запретил импорт нефти, природного газа и угля из России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил вчера, что страна откажется от импорта российской нефти до конца этого года; этот срок нужен для того, чтобы компании получили достаточно времени для адаптации и была бы обеспечена защита потребителей. Можно ли сказать, что с потерей таких важных сырьевых рынков ведение войны в Украине может стать России не по карману?

- Война России уже не по карману, и это будет становиться только заметнее. Трудно понять, что они об этом думают в Москве, или даже не в Москве, потому что Владимир Путин сейчас не со своим народом, а находится в своем бункере, где-то там на Урале. Из этого секретного бункера он и руководит страной и войной против Украины. Мне кажется, Путин хочет захватить те территории, которые России не удалось захватить в 2014 году. Хотя никакого эффекта по подобию «Крым наш!» уже не будет, потому что в этот раз все это связано с огромными жертвами. Да, Крым удалось взять бескровно, но это произошло в силу того, что украинского государства в тот момент практически не существовало, не было действующих президента и парламента. Если бы Россия попыталась тогда сделать все это несколькими неделями-месяцами позже, ничего бы уже не получилось.

- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что после начала войны России против Украины погибло уже почти 500 мирных жителей. Всемирная организации здравоохранения заявила, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе и что сейчас у ВОЗ три приоритета: доставка в осажденные районы Украины жизненно важных лекарств, укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где будет больше всего беженцев, и открытие операционного центра в Украине. Очень значительный рост погибших и раненых среди мирного населения Украины — это следствие того, что Россия все меньше использует высокоточное оружие и стреляет чем придется? Или она сознательно метит и в гражданские объекты, чтобы запугивать мирное население и тем самым подавлять волю к сопротивлению?