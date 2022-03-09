Студия Postimees: готовы ли США удовлетворить военные запросы Эстонии и Латвии?

- Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу и Таллинн латвийские и эстонские политики говорили ему о необходимости размещения в Балтийских странах американских военных на постоянной основе. Готова ли американская сторона удовлетворить такие запросы Эстонии и Латвии?

- Американская разведка считает, что наступление российской армии в Украине было очень плохо спланировано. Почему так произошло? Дело в недооценке противника или просто в низком профессионализме?

- Михаил Ходорковский предрекает, что Владимир Путин скоро осознает, что завяз в Украине, после чего требования России к Украине смягчатся. На каких условиях Россия может постараться выйти из войны?