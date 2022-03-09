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Рейтинг Центристской партии рухнул на фоне войны

rus.postimees.ee
Рейтинг Центристской партии рухнул на фоне войны
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Центристская партия.
Центристская партия. Фото: Tairo Lutter

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 25,8%, Эстонскую консервативную народную партию - 20,8%, а «Ээсти 200» - 19,7% граждан, имеющих право голоса.

Последние сводные данные отражают период опроса с 8 февраля по 7 марта. Всего было опрошено 4005 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на 1,8 процентных пункта. Всего за последние четыре недели поддержка партии премьер-министра увеличилась на 4,5 процентных пункта. Занимающая второе место EKRE отстает от Партии реформ на пять процентных пунктов, в находящаяся на третьем месте «Ээсти 200» - на 6,1 процентных пункта. Рейтинг «Ээсти 200» еще никогда не был таким высоким.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (16,6%), Социал-демократическая партия (7,9%) и «Отечество» (6,8%). Центристская партия, которая за неделю потеряла 1,3 и за четыре недели 4,6 процентных пункта, сейчас находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat стал проводить опрос о партийных предпочтениях.

Коалиционные партии поддерживают 42,4%, а оппозиционные — 35,5% избирателей.

Политолог Тартуского университета Тынис Мёльдер: Центристская партия страдает от прежних позиций

В тени войны в Украине Партия реформ как партия премьер-министра увеличила свою поддержку за две недели почти на четыре процента. В то же время рейтинг Центристской партии рухнул примерно на три процента.

В ситуации с вызывающей тревогу безопасностью избиратели больше доверяют партии премьер-министра, в то же время Центристская партия страдает от прежних позиций. Если на прошлой неделе мы видели, что поддержка центристов снизилась прежде всего среди эстонских избирателей, то на прошлой неделе она упала и среди неэстонских избирателей.

По сравнению с концом января, снизилась также поддержка EKRE (с 24 до 21 процента). Во время осенних выборов в органы местного самоуправления поддержка EKRE была на пике среди эстонских избирателей, но к настоящему моменту в этой группе избирателей она несколько снизилась. В то же время рейтинг EKRE среди неэстонских избирателей после муниципальных выборов был несколько ниже, чем в предвыборный период, но в настоящее время значительно выровнялся.

Начиная с муниципальных выборов поддержка «Ээсти 200» продолжила расти, особенно среди эстонских избирателей и молодежи. По уровню поддержки «Ээсти 200» сейчас опередила Центристскую партию, от EKRE ее отделяет примерно один процент. Рейтинг социал-демократов и «Отечества» за последние недели сильно не изменился.

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