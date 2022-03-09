Успевший вырваться из Мариуполя канадский хоккеист: каждую секунду думаешь о том, что в тебя могут выстрелить

Хоккеист рассказал канадской телестанции TSN о бегстве с Украины. Ему предлагали остаться в Донецкой области, однако в итоге он сумел помочь группе пенсионеров и детей перейти через границу.

Первый день войны Щербаков очень хорошо запомнил. «Тренер пригласил команду на завтрак и прямо сказал: господа, началась война. Знаю, что это совсем не здорово, но рекомендую остаться здесь. Те же, кто хочет уехать – это их выбор», - вспоминает 30-летний спортсмен слова тренера.

Он продолжает: «Поезд опоздал на два дня. Сказали, что состав обстреливают. Один из игроков, который должен был ехать с нами, в итоге отказался, сказав, что не хочет умирать. Сказали, что возможность спасения 50 на 50. Ты попадешь на поезд, но можешь умереть. А что бы вы на нашем месте сделали? Остаешься там и нужно идти в укрытие, в которое кто-то может кинуть гранату, или все же садишься на поезд с шансами 50 на 50?»

Поезд шел в сторону границы через Харьков и Киев, оба города находились под сильным обстрелом российской стороны. «Что мы за эти 24 часа пережили... Я назвал этот рейс «поездом смерти». Ты ежесекундно думаешь, что в тебя могут начать стрелять. Солдаты везде, но ты не знаешь, на чьей они стороне...»

Когда в конце концов они добрались до безопасного Львова, игроку мариупольского клуба помогли добровольцы. Один из них попросил Щербатова помочь группе детей и пенсионеров. «Я должен был отвечать за 17 человек в момент, когда на чаше весов были жизнь и смерть», - отметил спортсмен.