США и Великобритания отказываются от российской нефти. Пострадает ли экономика страны?

Президент США Джо Байден подписал указ, который полностью запретит импорт в страну российских нефти, газа и угля. Согласно заявлению Белого дома, это должно лишить президента Владимира Путина экономических ресурсов, которые он использует, чтобы вести «свою никому не нужную войну».

В заявлении Белого дома оговаривается, что это решение было принято после консультации с союзниками, то есть, в первую очередь, со странами Европы.

Вслед за США на запрет импорта пошла и Великобритания. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна откажется от импорта нефти до 2022 года.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия - самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза - выступает против.

Тем не менее ЕС заявляет о намерении к концу года на две трети сократить свою зависимость от России, хотя это будет сложно сделать.

Как повлияет запрет на экспорт нефти в США на Россию

Россия в значительной степени зависит от экспорта нефти - это основные статьи экспорта и импорта страны. Именно экспорт и импорт нефти и газа обеспечивают России приток валюты из-за рубежа.

Транснефть Фото: Reuters

Российские власти в последние десятилетия пытались избавить Россию от нефтяной зависимости. В первую очередь это касается бюджета.

На 2022 год бюджет сверстан из цены на нефть в 44,2 доллара за баррель - все доходы при цене выше идут в Фонд национального благосостояния. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне почти 129 долларов за баррель.

Ограничения на экспорт нефти способны сильно ударить по экономике страны. Однако это касается в основном экспорта нефти в Европу, а не со стороны США или Великобритании.

Россия поставляет в США в основном мазут, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

«Основная причина связана с тем, что та сланцевая нефть, которая добывается в США, в основном легкая, а НПЗ, которые находятся на побережье Мексиканского залива, не рассчитаны на такую легкую нефть. Как правило, там смешивают свою легкую нефть с привозной тяжелой», - объясняет экономист причины поставок в США российской нефти.

Основными поставщиками такой тяжелой нефти для США, по его словам, были Канада и Венесуэла. Однако постепенно поставки из Венесуэлы выпали из-за санкций, и США начали активнее завозить эту нефть из России.