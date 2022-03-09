В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации на Чернобыльской АЭС

По сообщению украинского регулятора, они получают воду, еду и медикаменты в ограниченном объеме, и их положение ухудшается. Кроме того, МАГАТЭ больше не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием, которое гарантирует, что все ядерные материалы находятся на своем месте, пишет DW.

"Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой", - заявил глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси предложил провести переговоры о гарантиях безопасности украинских ядерных объектов с участием представителей России и Украины на территории АЭС или в другом месте. На настоящий момент от российского вторжения пострадала еще одна АЭС - Запорожская - и некоторые другие объекты с запасами ядерных материалов. Однако утечки радиоактивных материалов не произошло.