Министр обороны обсудил с нарвитянами бомбоубежища, серые паспорта и российские телеканалы

“Дай Бог, на нас никто не нападет - живу с этой мыслью. А если нападет - то куда бежать?” - просил нарвитянин.

По его словам, сейчас можно укрыться только в подвалах. Министр считает, что подвалы действительно будут спасением в случае военного нападения.

Бывший руководитель Дома эстонского языка в Нарве отметила, что вторжения в соседние страны Россия объясняет необходимостью защиты соотечественников. В то же время, в Эстонии 70 тысяч обладателей серых паспортов и 80 тысяч граждан РФ. Она спросила, может быть, пора уже, наконец, решить проблему серых паспортов и облегчить получение эстонского гражданства?