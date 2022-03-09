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Министр обороны обсудил с нарвитянами бомбоубежища, серые паспорта и российские телеканалы

Николай Андреев
Министр обороны обсудил с нарвитянами бомбоубежища, серые паспорта и российские телеканалы
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Министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Фото: Николай Андреев

Вечером в понедельник министр обороны Эстонии Калле Лаанет встретился в Нарве с жителями города, которые хотели задать ему вопросы. Хотя в Нарве есть очень разные мнения о происходящем в Украине, разговор получился вполне мирным, причем сотрудники министерства старались говорить по-русски.

“Дай Бог, на нас никто не нападет - живу с этой мыслью. А если нападет - то куда бежать?” - просил нарвитянин.

По его словам, сейчас можно укрыться только в подвалах. Министр считает, что подвалы действительно будут спасением в случае военного нападения.

Бывший руководитель Дома эстонского языка в Нарве отметила, что вторжения в соседние страны Россия объясняет необходимостью защиты соотечественников. В то же время, в Эстонии 70 тысяч обладателей серых паспортов и 80 тысяч граждан РФ. Она спросила, может быть, пора уже, наконец, решить проблему серых паспортов и облегчить получение эстонского гражданства?

Министра также спросили, знает ли он о двух резонансных случаях массовой гибели мирных жителей в 2014 году по вине украинских сил, и Калле Лаанет ответил, что ему об этом неизвестно.

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