Вечером в понедельник министр обороны Эстонии Калле Лаанет встретился в Нарве с жителями города, которые хотели задать ему вопросы. Хотя в Нарве есть очень разные мнения о происходящем в Украине, разговор получился вполне мирным, причем сотрудники министерства старались говорить по-русски.
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Министр обороны обсудил с нарвитянами бомбоубежища, серые паспорта и российские телеканалы
Министр обороны обсудил с нарвитянами бомбоубежища, серые паспорта и российские телеканалы
“Дай Бог, на нас никто не нападет - живу с этой мыслью. А если нападет - то куда бежать?” - просил нарвитянин.
По его словам, сейчас можно укрыться только в подвалах. Министр считает, что подвалы действительно будут спасением в случае военного нападения.
Бывший руководитель Дома эстонского языка в Нарве отметила, что вторжения в соседние страны Россия объясняет необходимостью защиты соотечественников. В то же время, в Эстонии 70 тысяч обладателей серых паспортов и 80 тысяч граждан РФ. Она спросила, может быть, пора уже, наконец, решить проблему серых паспортов и облегчить получение эстонского гражданства?
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