Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца: Украина обвиняет и благодарит
Украина поддержала создание трибунала по аналогии с Нюрнбергским
Фейки имеют целью посеять недоверие и дестабилизировать ситуацию
Украина принята в Центр киберзащиты НАТО как содействующий член
Postimees обратился к послу Украины в Эстонии Марьяне Беца за комментариев по поводу фейков на тему «навязчивого поведения украинцев», которые активно опровергает местная полиция. По побразованию госпожа Беца – юрист-международник, поэтому разговор на тему фейков и войны носил правовой характер.
Ни посольству, ни полиции ничего о подобных случаях неизвестно. Могу лишь предположить, что эта информация вбрасывается извне. Как посол могу заверить, что наши граждане благодарны странам, которые принимают беженцев, предоставляют им кров, помощь, визовую и другую всестороннюю поддержку. Конечно, очень важен и психологический комфорт.
Я сама первые несколько дней войны, российского наступления, провела в Киеве и могу лишь сказать, что это очень страшно, это огромная боль и масса переживаний – за родных и близких, за страну. Но ни посольство, ни местная полиция не располагает никакими данными о каком-либо ненадлежащем поведении наших граждан. Скорее всего, это вбросы с целью спровоцировать определенное поведение в отношении украинцев и посеять недоверие к ним и напряженность в обществе, дестабилизировать ситуацию.
- Известно, что Украина одновременно с боевыми действиями ведет активное наступление на юридических фронтах.
- Конечно. 7 и 8 марта проводились срочные предварительные слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России в отношении преступлений геноцида, которые совершаются в ходе агрессии. Наша делегация обратилась в Международный суд ООН с просьбой назначить срочные меры с целью прекратить кровопролитие. Мы считаем, что Россия нарушает все нормы международного права, и это необходимо немедленно прекратить, чтобы сохранить как можно больше жизней.
Тем временем прокурор Международного уголовного суда в Гааге по собственной инициативе начал расследование по ситуации в Украине, следователи уже направлены на место для сбора свидетельств и доказательств.
Европейский суд по правам человека 1 марта вынес решение указать парвительству РФ на необходимость воздержаться от нападений на гражданское население в Украине.
Кроме того, 4 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и ведущие юристы-международники на мероприятии Королевского института международных отношений Chatham House представили декларацию о создании специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.
Учитывая характер российской агрессии, а также некоторые пробелы в международных правовых механизмах для привлечения к ответственности конкретно руководство РФ за тяжкие преступления против человечности, мы поддержали инициаиву международного сообщества, в частности, ученых и специалистов международного права о создании специального трибунала по рассмотрению дела о российской агрессии против Украины. Подчеркиваю – отдельного специального трибунала.
Участие в создании такого трибунала примет коалиция государств. Украина уже занимается сбором доказательств о том, что имела место именно агрессия против нее. Мы благодарны странам-партнерам за готовность оказать поддержку в этом начинании. Эта инициатива дополняет все предыдущие иски и заявления, уже поданные Украиной против России. МИД Украины уже начал работу над тем, чтобы она реализовалась.
Напомню, инцидент создания такого инструмента международного правосудия в истории человечества однажды уже был. В 1942 году в Лондоне представители девяти стран подписали декларацию, которая заложила основы для судебного процесса над нацистской Германией в Нюрнберге.
- Postimees много пишет о ситуации в Украине и ведет специальный блог. Что вы могли бы сейчас сказать на эту тему со своей стороны?
- Гуманитарная ситуация в стране стремительно ухудшается. Под удары российских войск в Украине уже попали детские сады, школы, больницы, заправочные станции, мосты, водохранилища, аэропорты. В частности, разрушен Винницкий аэропорт. Только по состоянию на 7 марта погибли 38 детей. Многие люди потеряли свои дома, около миллиона украинцев стали внутренними переселенцами, число беженцев приближается к двум миллионам.
Служба гуманитарной поддержки ООН обратилась с призывом об оказании гуманитарной помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда долларов для помощи мирному населению Украины и ее беженцам в соседних странах. Украина со своей стороны 2 марта создала Совет по гуманитарным и социальным вопросам для гуманитарной помощи мирному населению.
Мы очень благодарны Эстонии не только за поддержку вооружениями, которая уже предоставлена или предоставляется, но и за огромную гуманитарную поддержку как на государственном уровне, так и уровне частных лиц, предприятий и инициатив, которыми уже собрано около 6 миллионов евро для помощи Украины. Мы выражаем нашу признательность эстонцам и жителям Эстонии, которые помогают нашим граждананам.
Мы также благодарны всем нашим партнерам за прринятые меры и санкции против российской агрессии, но считаем, что действия в этом направлении нужно усилить незамедлительно. Критическим важным нам видится введение бесполетной зоны над Украиной для прекращения обстрелов мирных жителей и обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, в частности, атомных электростанций; усиление системы ПВО, в том числе за счет предоставления военной авиации; расширение санкций проив Беларуси, государства-пособника агрессии, торговое эмбарго в отношении нефтегазового сектора РФ, а также продажи золота. Недопущение использования Россией криптовалют, поскольку это может быть один из путей обхода санкций. Закрытие портов для российских судов.
- Известно ли, как представлена Эстония в Интернациональном легионе, который основан президентом Зеленским? Об этой инициативе мы c вами уже упоминали.
- Регистрация идет активно, людей достаточно много – граждан как Эстонии, так и третьих стран, которые живут в Эстонии. Точную цифру легионеров я пока назвать не могу, поскольку зарегистрированным еще предстоит пройти собеседование с нашими специалистами. Но процесс идет активно.
Опубликованы также данные о том, что начиная с 24 февраля 140 тысяч граждан Украины, живущих за рубежом, вернулись в страну, чтобы защищать ее с оружием в руках. 80 процентов из них – мужчины. Это официальная статистика нашей пограничной службы.
- Еще одна линия фронта проходит по невидимому киберпространству. Насколько я знаю, тут есть хорошие новости?
- На прошлой неделе было принято важное политическое решение Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE) – Украина будет принята в члены Центра как содейсвующий участник. Это очень большое дело, особенно сейчас, на фоне кибератак и фейков.
Мы еще в прошлом году летом подали заявку на присоединение к Центру НАТО по кибербезопасности со штаб-квартирой в Таллинне. Предстояло рассмотрение заявки до конца этого года, насколько мне известно, у некоторых стран-членов были к нам кое-какие замчания, в частности, у Венгрии. А сейчас мы повторно подали заявление о досрочном рассмотрении нашей заявки, поскольку подходим почти по всем критериям. И на фоне российской агрессиии, в частности, кибератак нам необходимо усиливать свою безопасность и защищенность в этой сфере.
В состав Центра входят не только страны НАТО, есть также члены-спонсоры, например, Швеция: 5 марта все они единогласно проголосовали за принятие Украины в члены Центра в качестве государства-контрибутора, то есть содействующего участника. Сейчас это очень важно во-первых, потому что мы столкнулись с полномасштабной войной, в том числе и в кибер-пространстве. А во-вторых это еще один важный шаг на пути к НАТО, что сейчас имеет для нас огромное значение. И к этому достижению посольство Украины в Эстонии со своей стороны приожило немало усилий. Это еще один повод поблагодарить Эстонию за большую поддержку во всех сферах нынешней драматической ситуации.