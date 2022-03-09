Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца: Украина обвиняет и благодарит

- Postimees много пишет о ситуации в Украине и ведет специальный блог. Что вы могли бы сейчас сказать на эту тему со своей стороны?

- Гуманитарная ситуация в стране стремительно ухудшается. Под удары российских войск в Украине уже попали детские сады, школы, больницы, заправочные станции, мосты, водохранилища, аэропорты. В частности, разрушен Винницкий аэропорт. Только по состоянию на 7 марта погибли 38 детей. Многие люди потеряли свои дома, около миллиона украинцев стали внутренними переселенцами, число беженцев приближается к двум миллионам.

Служба гуманитарной поддержки ООН обратилась с призывом об оказании гуманитарной помощи Украине на общую сумму в 1,7 миллиарда долларов для помощи мирному населению Украины и ее беженцам в соседних странах. Украина со своей стороны 2 марта создала Совет по гуманитарным и социальным вопросам для гуманитарной помощи мирному населению.

Мы очень благодарны Эстонии не только за поддержку вооружениями, которая уже предоставлена или предоставляется, но и за огромную гуманитарную поддержку как на государственном уровне, так и уровне частных лиц, предприятий и инициатив, которыми уже собрано около 6 миллионов евро для помощи Украины. Мы выражаем нашу признательность эстонцам и жителям Эстонии, которые помогают нашим граждананам.

Мы также благодарны всем нашим партнерам за прринятые меры и санкции против российской агрессии, но считаем, что действия в этом направлении нужно усилить незамедлительно. Критическим важным нам видится введение бесполетной зоны над Украиной для прекращения обстрелов мирных жителей и обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, в частности, атомных электростанций; усиление системы ПВО, в том числе за счет предоставления военной авиации; расширение санкций проив Беларуси, государства-пособника агрессии, торговое эмбарго в отношении нефтегазового сектора РФ, а также продажи золота. Недопущение использования Россией криптовалют, поскольку это может быть один из путей обхода санкций. Закрытие портов для российских судов.

- Известно ли, как представлена Эстония в Интернациональном легионе, который основан президентом Зеленским? Об этой инициативе мы c вами уже упоминали.

- Регистрация идет активно, людей достаточно много – граждан как Эстонии, так и третьих стран, которые живут в Эстонии. Точную цифру легионеров я пока назвать не могу, поскольку зарегистрированным еще предстоит пройти собеседование с нашими специалистами. Но процесс идет активно.

Опубликованы также данные о том, что начиная с 24 февраля 140 тысяч граждан Украины, живущих за рубежом, вернулись в страну, чтобы защищать ее с оружием в руках. 80 процентов из них – мужчины. Это официальная статистика нашей пограничной службы.

Представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса члена-участника CCDCOE НАТО. Фото: CCDCOE

- Еще одна линия фронта проходит по невидимому киберпространству. Насколько я знаю, тут есть хорошие новости?

- На прошлой неделе было принято важное политическое решение Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE) – Украина будет принята в члены Центра как содейсвующий участник. Это очень большое дело, особенно сейчас, на фоне кибератак и фейков.

Мы еще в прошлом году летом подали заявку на присоединение к Центру НАТО по кибербезопасности со штаб-квартирой в Таллинне. Предстояло рассмотрение заявки до конца этого года, насколько мне известно, у некоторых стран-членов были к нам кое-какие замчания, в частности, у Венгрии. А сейчас мы повторно подали заявление о досрочном рассмотрении нашей заявки, поскольку подходим почти по всем критериям. И на фоне российской агрессиии, в частности, кибератак нам необходимо усиливать свою безопасность и защищенность в этой сфере.