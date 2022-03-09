Ср, 9.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В США заявили, что «Северный поток — 2» является «мертвым» проектом

rus.postimees.ee
В США заявили, что «Северный поток — 2» является «мертвым» проектом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments 2
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Фото: Kevin Dietsch

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российский газопровод «Северный поток — 2» мертвым проектом, пишет УНИАН. Соответствующее заявление она сделала во время слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов

«Я думаю, что «Северный поток — 2» сейчас мертв... Это груда металла на дне моря», — сказала политик.

По ее мнению, данный проект не будет когда-либо возрожден.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики страны остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Ключевые слова
Наверх