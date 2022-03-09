В США заявили, что «Северный поток — 2» является «мертвым» проектом

«Я думаю, что «Северный поток — 2» сейчас мертв... Это груда металла на дне моря», — сказала политик.

По ее мнению, данный проект не будет когда-либо возрожден.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики страны остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.