Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российский газопровод «Северный поток — 2» мертвым проектом, пишет УНИАН. Соответствующее заявление она сделала во время слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов
В США заявили, что «Северный поток — 2» является «мертвым» проектом
В США заявили, что «Северный поток — 2» является «мертвым» проектом
«Я думаю, что «Северный поток — 2» сейчас мертв... Это груда металла на дне моря», — сказала политик.
По ее мнению, данный проект не будет когда-либо возрожден.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил Минэкономики страны остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.
«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
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