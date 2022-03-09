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Невероятное спасение тренера украинской сборной из-под обломков: думала, что похоронена заживо

rus.postimees.ee
Невероятное спасение тренера украинской сборной из-под обломков: думала, что похоронена заживо
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Харьков, пострадавший от бомбежки войсками РФ. 2022
Харьков, пострадавший от бомбежки войсками РФ. 2022 Фото: -

Айна Морозова, директор харьковского клуба водных видов спорта «Спартак», опытный руководитель работала добровольцем. Она раздавала военным еду и питье, когда внезапно неподалеку от них взорвалась ракета.

«Я жива, частично в безопасности», - пишет Морозова в письме, направленном Украинскому союзу плавания.

«Я была на первом этаже здания, в помещении со стороны ул. Иванова. Работала добровольцем и сервировала военным еду. Я не могла оставаться в стороне в государстве, где планировала стать министром по делам молодежи и спорта. Два часа я пролежала под обломками и молила всех богов на всех языках. Я не могла двигаться и едва могла дышать. Плакала и думала, что похоронена заживо - а я почти никогда не плачу. Меня нашли в подвале...»

Тренера нашел под обломками кто-то из добровольцев. «Благослови господь моего спасателя Женю, который услышал мой плач и говорил со мной».

Морозова благодарна и мужу, который требовал, чтобы спасатели продолжили ее поиски.

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