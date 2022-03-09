Невероятное спасение тренера украинской сборной из-под обломков: думала, что похоронена заживо

«Я была на первом этаже здания, в помещении со стороны ул. Иванова. Работала добровольцем и сервировала военным еду. Я не могла оставаться в стороне в государстве, где планировала стать министром по делам молодежи и спорта. Два часа я пролежала под обломками и молила всех богов на всех языках. Я не могла двигаться и едва могла дышать. Плакала и думала, что похоронена заживо - а я почти никогда не плачу. Меня нашли в подвале...»