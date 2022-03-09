Айна Морозова, директор харьковского клуба водных видов спорта «Спартак», опытный руководитель работала добровольцем. Она раздавала военным еду и питье, когда внезапно неподалеку от них взорвалась ракета.
Невероятное спасение тренера украинской сборной из-под обломков: думала, что похоронена заживо
«Я жива, частично в безопасности», - пишет Морозова в письме, направленном Украинскому союзу плавания.
«Я была на первом этаже здания, в помещении со стороны ул. Иванова. Работала добровольцем и сервировала военным еду. Я не могла оставаться в стороне в государстве, где планировала стать министром по делам молодежи и спорта. Два часа я пролежала под обломками и молила всех богов на всех языках. Я не могла двигаться и едва могла дышать. Плакала и думала, что похоронена заживо - а я почти никогда не плачу. Меня нашли в подвале...»
Тренера нашел под обломками кто-то из добровольцев. «Благослови господь моего спасателя Женю, который услышал мой плач и говорил со мной».
Морозова благодарна и мужу, который требовал, чтобы спасатели продолжили ее поиски.
Ukraine swim coach Ayuna Morozova injured in a missile blast in Kharkiv!— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) March 4, 2022
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