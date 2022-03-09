С сегодняшнего дня в клиниках Confido можно пройти вакцинацию от коронавируса классической белковой вакциной Novavax.
В Confido можно пройти вакцинацию от коронавируса совершенно новой вакциной
«Это первая традиционная белковая вакцина против коронавируса, которой в Европейском союзе предоставлено разрешение на продажу, и ее появление в Эстонии, вероятно, является долгожданной новостью для многих из тех, кто отказывался от вакцин на основе мРНК или векторных вакцин из-за их механизма действия», - прокомментировал руководитель отдела тестирования и вакцинации Confido Мартин Талу.
Поскольку в Эстонии количество вакцины Novavax, по крайней мере на начальном этапе, очень ограничено, чтобы получить защитную инъекцию, необходимо предварительное бронирование на сайте Confido. Исключением является открытый до 31 марта пункт вакцинации на площади Вабадузе в Таллинне, в котором желающих вакцинироваться принимаются в порядке живой очереди.
Вакцину Novavax предлагают в Таллинне в экспресс-клиниках Confido в Lasnamäe Centrum, в торговых центрах Rocca al Mare и Nautica, в аптеках на Кивила и Магистрали, а также в пункте вакцинации на площади Вабадузе. В Тарту вакцинироваться вакциной Novavax можно в клинике Raatuse, в Раквере в Südameapteek в Maxima, а в Выру – в Südameapteek в Kagukeskus.
Согласно рекомендациям экспертной комиссии по иммунопрофилактике, вакцина Novavax Nuvaxovid предназначена для лиц не моложе 18 лет и, прежде всего, для первичной вакцинации. Nuvaxovid представляет собой двухдозовую вакцину. Вторая доза рекомендуется через три недели после первой дозы. Если курс вакцинации ранее был начат другой вакциной, он может быть завершен вакциной Novavax, если после первой дозы имели место тяжелые побочные эффекты, или, если по какой-либо другой причине врач считает, что использование той же вакцины для второй дозы противопоказано.