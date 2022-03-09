В Confido можно пройти вакцинацию от коронавируса совершенно новой вакциной

«Это первая традиционная белковая вакцина против коронавируса, которой в Европейском союзе предоставлено разрешение на продажу, и ее появление в Эстонии, вероятно, является долгожданной новостью для многих из тех, кто отказывался от вакцин на основе мРНК или векторных вакцин из-за их механизма действия», - прокомментировал руководитель отдела тестирования и вакцинации Confido Мартин Талу.

Поскольку в Эстонии количество вакцины Novavax, по крайней мере на начальном этапе, очень ограничено, чтобы получить защитную инъекцию, необходимо предварительное бронирование на сайте Confido. Исключением является открытый до 31 марта пункт вакцинации на площади Вабадузе в Таллинне, в котором желающих вакцинироваться принимаются в порядке живой очереди.

Вакцину Novavax предлагают в Таллинне в экспресс-клиниках Confido в Lasnamäe Centrum, в торговых центрах Rocca al Mare и Nautica, в аптеках на Кивила и Магистрали, а также в пункте вакцинации на площади Вабадузе. В Тарту вакцинироваться вакциной Novavax можно в клинике Raatuse, в Раквере в Südameapteek в Maxima, а в Выру – в Südameapteek в Kagukeskus.