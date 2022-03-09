За сутки скончались 12 человек с коронавирусом

По состоянию на утро 9 марта, в больницах находится 592 пациента с коронавирусом. Из них 245 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 154 человека, или 62,9% не были вакцинированы, а 91, или 37,1% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 90 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 31 пациента с симптомами COVID-19. Скончались 12 человек с коронавирусом: 55-летний мужчина, 65-летний мужчина, 69-летняя женщина, 69-летняя женщина, 75-летние мужчина и женщина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 88-летняя женщина, 90-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 181,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 224,2 невакцинированных в день.

За сутки было введено 766 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 78 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 435 334 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.