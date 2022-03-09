МИД РФ: на полях форума в Анталье запланирован контакт Лаврова и Кулебы

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера, на полях Анатолийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - заявила Захарова журналистам.