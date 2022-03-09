Ср, 9.03.2022
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МИД РФ: на полях форума в Анталье запланирован контакт Лаврова и Кулебы

Интерфакс/BNS
МИД РФ: на полях форума в Анталье запланирован контакт Лаврова и Кулебы
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Флаги России и Украины.
Флаги России и Украины. Фото: George Frey

Контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы запланирован на полях Анталийского дипломатического форума, который пройдет в конце недели в турецкой Анталье, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера, на полях Анатолийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - заявила Захарова журналистам.

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