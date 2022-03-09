Эксперт ⟩ До каких пор будут расти цены на недвижимость в пригородах Таллинна

Например, в быстро развивающейся волости Раэ проживает почти в два раза больше детей, чем в Таллинне, приводит пример руководитель отдела жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

По данным Департамента статистики, волость Раэ является самой молодой: дети здесь составляют 34,2% населения, за ней следуют волость Кийли (30%), Харку (29%) и Саку (29%). В то же время население моложе 18 лет в Таллинне составляет всего 19%. «Тенденция переезда семей с детьми в пригороды, где есть больше предложений недвижимости, соответствующих их возможностям и потребностям, сохранится и в дальнейшем», — объяснил Меэлис Рянк.

В последние десятилетия население всех самоуправлений вблизи столицы быстро росло в основном за счет молодых семей. «Районы, непосредственно прилегающие к Таллинну, до сих пор привлекали более дешевыми новостройками, но чем более привлекательными становятся некоторые населенные пункты, тем выше там цены на недвижимость», — отметил Меэлис Рянк, подчеркнув, что ни одна волость не является резиновой и процесс переселения не может продолжаться бесконечно.

«Виймси — первый пример самоуправления, где под давлением общественности был взят четкий курс на ограничение дальнейшей деятельности по развитию недвижимости», — привел пример Рянк.