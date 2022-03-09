Застрявшая в Таллинне туристка из Украины: мои родители в России не верят в войну

«Сейчас мои родители по паспорту и состоянию россияне. Когда я им позвонила, сказала, что очень все страшно и сложно, они сказали мне, что я вру, а им по телевизору показывают правду. Они начинают прозревать и понимать, насколько все разрушительно», - сказала она.