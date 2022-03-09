Общество Эстонии сейчас более сплоченное, чем месяц назад, а не наоборот

- Насколько серьезно нужно воспринимать страхи людей о том, что события в Украине вызовут большое напряжение среди живущих в Эстонии общин?

Пуусепп: Страдания, вызванные агрессором Путиным, дошли до смело воюющих рядом с народом Украины русских. Во-первых, русские страдают в Украине, где путинская армия их бомбит до смерти. Далее репрессии в России, последовавшие после акций протеста людей, выступивших против режима Путина и его войны. В Эстонии неудобно себя чувствуют русские, годами верившие путинской пропаганде и его лжи, часть из которых до сих пор не могут поверить в то, что на самом деле происходит в Украине.

Некоторым открыто стыдно, как это можно было видеть на акциях протеста по всей Эстонии. Другие не выражают этого так смело и молчат. Большинство и молчит. И тут меньшинство, в каждом высказывании которых имеется оправдание — они и сегодня верят в ложь Путина. Верят, что вагнеровские преступники отправились в Украину освобождать… Все вместе это, конечно, вызывает напряжение, но война и есть напряженное дело, и эти напряжения вызвал Путин.