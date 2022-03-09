Пресс-конференция о безопасности: Украина сражается, в Эстонии 10500 беженцев

В пресс-конференции приняли участие командир Разведцентра Сил обороны полковник Марго Гросберг, глава кризисного штаба Департамента социального обеспечения Кайса Юпрус-Тали, а также вице-канцлер МВД по внутренней безопасности, охране правопорядка и миграционной политике Вейко Коммусаар.

Полковник Гросберг доложил о военной ситуации в Украине. Оборонительные рубежи страны стоят, особых успехов российские войска не добились. Несколько украинских городов продолжают оставаться в осаде. Наихудшая гуманитарная ситуация сложилась сейчас в Мариуполе, где не действуют гуманитарные коридоры, созданные для эвакуации мирного населения. Город уже неделю остается без воды, газа и электричества.

В случае с Киевом, по словам Гросберга, отмечены признаки того, что производится подготовка к дальнейшим атакам на город. Ирпень в 30 километрах к западу от Киева российским войскам с большими боями удалось взять в окружение.

На восточном берегу Днепра в направлении Киева крупных прорывов нет, сообщил командир Разведцентра. За 13 дней боевых действий Россия потеряла шестерых генералов.

В Эстонию прибыли 10 500 граждан Украины и членов их семей, останутся в Эстонии 7900, из них 3400 детей, для остальных Эстония – транзитная страна.

Вице-канцлер МВД Вейко Коммуссаар рассказал о ситуации с украинскими беженцами в Эстонии. Они могут претендовать на временную защиту, которая предусматривает годовой вид на жительство, а также медицинское страхование и образование для детей. Украинцы, прибывшие в Эстонию до 24 февраля, то есть до начала боевых действий РФ в отношении Украины, могут претендовать на временную защиту. Это касается и членов их семей. Коммуссаар привел статистику по беженцам на текущий момент: в Эстонию прибыли 10 500 граждан Украины и членов их семей, останутся в Эстонии 7900, из них 3400 детей, для остальных Эстония – транзитная страна.

Вице-канцлер МВД также отметил, что э-резидентство Эстонской Республики сейчас не предоставляется гражданам России и Беларуси. У тех, кто его уже имеет, оно будет пересматриваться.