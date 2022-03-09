С сегодняшнего дня в Эстонии запрещена ретрансляция телеканала РБК

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора установил, что передачи, показанные в эфире РБК (в международной базе данных называется также RBC TV), в целом нарушали запрет на подстрекательство к правонарушению, подрывали безопасность общества, в том числе обеспечение государственной безопасности и обороны, а также представляли серьезную угрозу для безопасности общества.

Департамент считает, что передачи РБК нарушают требования Закона о медиауслугах, разжигая ненависть к украинской власти, армии и народу, а также призывая к насилию. Все это создает опасность для жизни, здоровья и имущества украинцев.

Предписание запрещает всем телекоммуникационным компаниям ретранслировать РБК в Эстонии. Запрет также распространяется на ретрансляцию передач РБК на видеохостинге Youtube.

Предписание следует соблюдать 12 месяцев.