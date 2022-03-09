Сегодня Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предписал предприятиям связи незамедлительно прекратить ретрансляцию телепрограммы и каталога программ РБК на территории Эстонии.
С сегодняшнего дня в Эстонии запрещена ретрансляция телеканала РБК
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора установил, что передачи, показанные в эфире РБК (в международной базе данных называется также RBC TV), в целом нарушали запрет на подстрекательство к правонарушению, подрывали безопасность общества, в том числе обеспечение государственной безопасности и обороны, а также представляли серьезную угрозу для безопасности общества.
Департамент считает, что передачи РБК нарушают требования Закона о медиауслугах, разжигая ненависть к украинской власти, армии и народу, а также призывая к насилию. Все это создает опасность для жизни, здоровья и имущества украинцев.
Предписание запрещает всем телекоммуникационным компаниям ретранслировать РБК в Эстонии. Запрет также распространяется на ретрансляцию передач РБК на видеохостинге Youtube.
Предписание следует соблюдать 12 месяцев.
Ранее, с 25 февраля, в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию телеканалов «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International. Вынося это предписание, в Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора тогда не исключили, что в будущем число телеканалов, трансляция которых в Эстонии запрещена, может увеличиться.