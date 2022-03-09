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Кая Каллас выступит перед Европарламентом на тему агрессии России против Украины

rus.postimees.ee
Кая Каллас выступит перед Европарламентом на тему агрессии России против Украины
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

В среду премьер-министр Кая Каллас находится в Страсбурге, где запланированы ее встречи с представителями Европейского парламента.

Премьер-министр встретится утром с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. В 11:30 (в 10:30 по страсбургскому времени) премьер-министр примет участие в пленарной сессии Европейского парламента, где выступит с речью и обсудит с депутатами масштабную агрессию России против Украины, ситуацию с безопасностью в Европе и поддержку Украины Европейским союзом.

В 13:45 (в 12:45 по страсбургскому времени) премьер-министр Кая Каллас и председатель Европейского парламента Роберта Метсола дадут пресс-конференцию.

Вечером премьер-министр встретится с руководителем комиссии Европарламента по иностранным делам, а также примет участие в рабочей встрече Renew Europe.

Следить за пленарной сессией Европейского парламента в режиме реального времени можно здесь.

Смотреть пресс-конференцию премьер-министра Каллас и председателя Метсолы можно здесь.

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