В среду премьер-министр Кая Каллас находится в Страсбурге, где запланированы ее встречи с представителями Европейского парламента.
Кая Каллас выступит перед Европарламентом на тему агрессии России против Украины
Премьер-министр встретится утром с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. В 11:30 (в 10:30 по страсбургскому времени) премьер-министр примет участие в пленарной сессии Европейского парламента, где выступит с речью и обсудит с депутатами масштабную агрессию России против Украины, ситуацию с безопасностью в Европе и поддержку Украины Европейским союзом.
В 13:45 (в 12:45 по страсбургскому времени) премьер-министр Кая Каллас и председатель Европейского парламента Роберта Метсола дадут пресс-конференцию.
Вечером премьер-министр встретится с руководителем комиссии Европарламента по иностранным делам, а также примет участие в рабочей встрече Renew Europe.
Следить за пленарной сессией Европейского парламента в режиме реального времени можно здесь.
Смотреть пресс-конференцию премьер-министра Каллас и председателя Метсолы можно здесь.