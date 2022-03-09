Пункты приема украинских военных беженцев будут открыты в четырех городах

«Открытый на прошлой неделе В Таллинне центр приема является хорошим примером того, как обеспечить первую необходимую помощь прибывшим из Украины людям. На днях похожие центры приема откроются в каждом регионе. Надеемся, что это поможет немного снизить нагрузку столицы», - рассказала руководитель кризисной помощи Департамента социального страхования Кайса Юпрус-Тали.

Всех прибывших в пункт приема людей зарегистрируют, там же оценят их потребности в помощи. При поддержке местных самоуправлений в пунктах приема созданы необходимые условия: зоны отдыха, игровые уголки для детей, книги и игрушки, которые можно будет взять с собой, интернет-пункт, питание и т.д. При необходимости, будет предоставлена и необходимая одежда. Экспресс-тестирование на Covid будет также обеспечено всем прибывшим. При поддержке Департамента социального страхования на месте будет обеспечена психосоциальная кризисная и первичная психологическая помощь.

В случае если у человека нет в Эстонии близких людей и ему необходима помощь в поиске жилья, Департамент социального страхование направит его в организованное государством место временного проживания. «На прошлой неделе мы приступили к заключению договоров с учреждениями для расселения людей в частном секторе по всей Эстонии, именно для того, чтобы обеспечить военным беженцам временный кров. На сегодняшний день переговоры подходят к концу и мы надеемся заключить договор с 44 учреждениями для временного проживания людей», - сообщила Юпрус-Тали.

«Услугой временного проживания люди будут обеспечены примерно один месяц, после чего помощь военным беженцам на себя возьмет местное самоуправление. В течение этого месяца, когда люди будут проживать в организованных государством местах временного проживания, местные самоуправления будут помогать им, при необходимости, в поиске долгосрочного жилья. Также при поддержке кассы по безработице и местных работодателей будет предложена поддержка в поиске работы, чтобы люди максимально быстро смогли самостоятельно справляться с повседневными жизненными задачами», - добавила она.