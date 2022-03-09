В МИД начал работу штаб по оказанию гуманитарной помощи Украине

При министерстве иностранных дел начал работу штаб по оказанию гуманитарной помощи Украине, который получает информацию о предложениях помощи от государственных учреждений Эстонии и частного сектора, и сопоставляет их с запросами Украины о помощи.

«Война России в Украине принесла огромные человеческие страдания — в результате нападений гибнут или получают ранения невинные люди, а люди, вынужденные покинуть свои дома, страдают от нехватки воды, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости. Поэтому как никогда важно, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины, и я очень рада, что теперь мы можем еще более эффективно поддерживать нуждающихся благодаря штабу по оказанию гуманитарной помощи Украине, который работает при Министерстве иностранных дел», — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Для того, чтобы обеспечить обзор запросов Украины о помощи и возможность для добровольцев заявить о себе, создана онлайн-форма Министерства иностранных дел «Гуманитарная помощь Украине», где государственные учреждения и предприятия могут сообщить о своих предложениях. Сейчас ждем гуманитарную помощь по трем важнейшим направлениям: здравоохранение, временное жилье и продовольственная помощь. Предложения помощи должны включать, в частности, крупные партии стоимостью от 10 000 евро и более, новые продукты и продукты питания с длительным сроком хранения, не требующие особых условий хранения. О более маленьких предложениях о помощи можно сообщить на Поддержите Украину!|Kriis.ee.

Министерство иностранных дел сопоставит подходящие предложения с запросами Украины о помощи и, при необходимости, поддержит организацию логистики и транспорта в Украину. В ближайшее время мы будем публиковать на сайте Министерства иностранных дел регулярно обновляемый обзор потребностей Украины в помощи, а также гуманитарной помощи, предоставляемой Украине государственными учреждениями Эстонии и частным сектором.