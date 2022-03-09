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В ЕС согласовали новые санкции за российское вторжение в Украину

rus.postimees.ee
В ЕС согласовали новые санкции за российское вторжение в Украину
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: FABIO FRUSTACI

Постоянные представители стран Европейского союза согласовали ужесточение санкций в отношении России за войну с Украиной, сообщается на странице французского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Новые штрафные меры направлены против ответственных лиц в России и олигархов, которые "участвуют в российской агрессии против Украины" и против морского сектора, указывается далее, пишет DW.

Кроме того, санкции предполагают отключение от системы международных платежей SWIFT трех белорусских банков.

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