Таллиннская горуправа поддержит Киев и Одессу продовольственной и денежной помощью на общую сумму 150 000 евро, а в Украину будут отправлены три медицинские машины.
Таллинн поддержит Киев и Одессу продовольственной и денежной помощью на 150 000 евро
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в конце прошлой недели Киев обратился к Таллинну с просьбой об оказании помощи, предоставив и конкретный перечень того, в чем население города нуждается. «И мы решили предоставить помощь продуктами питания, собрать контейнер и отправить жителям Киева », — сказал Кылварт, по словам которого и в Одессу был послан запрос о том, нужна ли помощь. Одесса ответила, что если есть возможность, следует выделить средства через Красный Крест Украины.
«Таким образом, Таллиннская горуправа приняла решение выделить 150 000 евро на закупку продуктов питания для Киева, а Одессе будет выделено 50 000 евро», - сказал Кылварт.
В то же время город Таллинн передаст государству две машины скорой помощи, которые предполагается отправить в Украину. Одна из таллиннских больниц также дарит автомобиль с рамой. «Надеемся, что все три машины отправятся в путь в пятницу», - сказал Кылварт.
Таллинн также планирует в четверг создать городской резервный фонд, чтобы получить возможность реагировать быстро.