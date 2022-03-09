Таллинн поддержит Киев и Одессу продовольственной и денежной помощью в 150 000 евро

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в конце прошлой недели Киев обратился к Таллинну с просьбой об оказании помощи, предоставив и конкретный перечень того, в чем население города нуждается. «И мы решили предоставить помощь продуктами питания, собрать контейнер и отправить жителям Киева », — сказал Кылварт, по словам которого и в Одессу был послан запрос о том, нужна ли помощь. Одесса ответила, что если есть возможность, следует выделить средства через Красный Крест Украины.