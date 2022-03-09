Киевская детская больница срочно нуждается в помощи: тяжело больных детей лечат в бомбоубежище

По словам директора больницы, персонал больницы чрезвычайно предан делу и сплочен. Они остались в Киеве, чтобы бороться в условиях войны за жизни детей. В экстремальных условиях даже была проведена одна операция по пересадке костного мозга.

«Первое время больница еще справляется, потому что на некоторое время есть запасы лекарств и продуктов питания, но нам передали список медицинских принадлежностей и оборудования, которые потребуются в первую очередь. Наше желание — предоставить инструменты, которые больше всего нужны в данный момент. Мы готовы передать нашу поддержку Киевской детской больнице при первой необходимости и возможности. Мы очень благодарны всем добрым людям, которые уже сделали пожертвование», — сказала Крамер.

«На прошлой неделе совет фонда поддержки Таллиннской детской больницы принял решение поддержать находящихся в больнице детей в водовороте войны в Украине. Мы также попросили тех, кто поддерживает нас, сделать пожертвования в пользу Киевской детской больницы, и жители Эстонии сразу же поддержали эту идею. Разум отказывается понимать и сердце болит, зная, что детей госпитализируют, потому что они ранены из-за военных действий. Дети с тяжелыми заболеваниями, а также недоношенные дети продолжают нуждаться в круглосуточной медицинской помощи, что бы ни происходило вокруг них. Крайне тяжело обстоит дело и с персоналом больницы, которому приходится справляться с психическим и физическим истощением в экстремальных условиях», — рассказала Инна.

«В Украине много детских больниц, и потребность в помощи сильно разнится от больницы к больнице. В понедельник из нашей больницы в Харьковскую детскую больницу отправили посылку с помощью, в которой был кувез, дыхательный аппарат и четыре перфузора. Отправку координировал Ротари-клуб Старого города», — сказал Крамер.

Помимо 100 000 евро, выделенных из резервов фонда поддержки Таллиннской детской больницы на помощь Киевской детской больнице, жители Эстонии за шесть дней пожертвовали еще 30 000 евро, и денежная помощь продолжает поступать. Самое крупное пожертвование составило 8000 евро.

«Жители Эстонии и компании сразу же подхватили инициативу фонда поддержки сделать пожертвования в поддержку Киевской детской больницы, и пожертвования стали приходить одно за другим. Облегчить страдания украинских детей — наш долг, а не возможность. Все, что мы можем сделать, чтобы облегчить боль, похвально. В исключительном кризисе мы должны поддержать тех, кому мы лучше всего можем помочь. фонд поддержки детской больницы делает все, чтобы поддержать маленьких пациентов Киевской детской больницы – чтобы не прерывать их лечение и облегчить травмы. Если вы хотите помочь, вы можете сделать пожертвование через сайт фонда поддержка www.toetusfond.ee, и 100 процентов всей помощи дойдет до места назначения», — сказал председатель совета фонда поддержки Таллиннской детской больницы Янек Мягги.

Пожертвования в поддержку Киевской детской больницы можно перевести на банковские счета фонда поддержки или напрямую через сайт фонда, добавив ключевое слово Kiievi lastehaigla.