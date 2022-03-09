"Ожидания сдержанные": Кулеба рассказал о предстоящих переговорах с Лавровым

"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но мы, безусловно, будем выпускать по максимуму. Это - прекратить огонь. Это - освободить наши территории. И третий пункт - это безусловное решение всех наших гуманитарных вопросов... катастроф. Это уже не вопросы, а катастрофы, созданные российской армией", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина сильна, поэтому будет выжимать максимум во время этих переговоров. Результат переговоров зависит не только от украинской стороны, но и от инструкций и директив, с которыми в Турцию приедет Лавров, пишет УНИАН.

"Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, а не с пропагандистской перспективы. А действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией", - отметил Кулеба.