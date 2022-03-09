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Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве

rus.postimees.ee
Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве
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Московские новостройки. Снимок иллюстративный.
Московские новостройки. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В Москве на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса зафиксирован самый резкий ценовой скачок с 2014 года, сообщает «Мослента» со ссылкой на исследования риелторской компании.

По информации источника, в феврале текущего года квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 5% до 281 тысячи рублей (1885 евро). 

Риелторы отмечают, что студии впервые превысили стоимость 8 миллионов рублей (53683 евро) и подорожали в среднем на 4%. Цена однокомнатных квартир превысила 11 миллионов (около 74000 евро), двухкомнатные квартиры выросли в стоимости до 16 миллионов (107000 евро), а трехкомнатные — до 21 миллиона рублей (141000 евро).

В компании подчеркнули, что часто после резких скачков курса валют цены на жилье также повышаются, но потом стабилизуются.

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