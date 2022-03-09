Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве

По информации источника, в феврале текущего года квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 5% до 281 тысячи рублей (1885 евро).

Риелторы отмечают, что студии впервые превысили стоимость 8 миллионов рублей (53683 евро) и подорожали в среднем на 4%. Цена однокомнатных квартир превысила 11 миллионов (около 74000 евро), двухкомнатные квартиры выросли в стоимости до 16 миллионов (107000 евро), а трехкомнатные — до 21 миллиона рублей (141000 евро).