В Москве на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса зафиксирован самый резкий ценовой скачок с 2014 года, сообщает «Мослента» со ссылкой на исследования риелторской компании.
Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве
Зафиксирован исторический скачок цен на новостройки в Москве
По информации источника, в феврале текущего года квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 5% до 281 тысячи рублей (1885 евро).
Риелторы отмечают, что студии впервые превысили стоимость 8 миллионов рублей (53683 евро) и подорожали в среднем на 4%. Цена однокомнатных квартир превысила 11 миллионов (около 74000 евро), двухкомнатные квартиры выросли в стоимости до 16 миллионов (107000 евро), а трехкомнатные — до 21 миллиона рублей (141000 евро).
В компании подчеркнули, что часто после резких скачков курса валют цены на жилье также повышаются, но потом стабилизуются.
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