На автозаправочных станциях Olerex в Таллинне в среду утром цены на 95-й бензин и дизель превысили 2 евро за литр, что является для Эстонии абсолютным рекордом, а вслед за Olerex цены подняли и другие сети АЗС, пишет Rus.ERR.
Галерея ⟩ Цены на бензин превысили 2 евро за литр
Цены на бензин превысили 2 евро за литр
Повышение розничных цен инициировала сеть АЗС Olerex, на которой 95-й бензин утром 9 марта стоил 2,049 евро, а дизельное топливо - 2,059 евро за литр. Другие сети автозаправочных станций свои цены утром еще не повышали.
Менеджер розничных продаж Neste Полина Ткачук сообщила ERR, что 95-й бензин в среду подорожает до двух евро за литр, но более высоких цен в ближайшее время она не прогнозирует.
После полудня в среду как Neste, так и Circle K повысили цены на 95-й бензин на своих автозаправочных станциях выше двух евро за литр.
Ключевые слова