Галерея ⟩ Цены на бензин превысили 2 евро за литр

Повышение розничных цен инициировала сеть АЗС Olerex, на которой 95-й бензин утром 9 марта стоил 2,049 евро, а дизельное топливо - 2,059 евро за литр. Другие сети автозаправочных станций свои цены утром еще не повышали.

Менеджер розничных продаж Neste Полина Ткачук сообщила ERR, что 95-й бензин в среду подорожает до двух евро за литр, но более высоких цен в ближайшее время она не прогнозирует.