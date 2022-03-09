В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС

В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом". Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщила о полном прекращении электроснабжения Чернобыльской АЭС, захваченной российскими военными 24 февраля.