Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС, пишет DW.
В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС
В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС
В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом". Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщила о полном прекращении электроснабжения Чернобыльской АЭС, захваченной российскими военными 24 февраля.
"Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - указывается в заявлении.
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