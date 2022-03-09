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В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС

rus.postimees.ee
В Украине заявили об угрозе высвобождения радиации на Чернобыльской АЭС
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Чернобыльская АЭС.
Чернобыльская АЭС. Фото: Gleb Garanich

Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС, пишет DW.

В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, что возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом". Ранее пресс-служба Укрэнерго сообщила о полном прекращении электроснабжения Чернобыльской АЭС, захваченной российскими военными 24 февраля.

"Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - указывается в заявлении.

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