Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Во вторник, 8 марта, состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария дома разгромила Зальцбург – 7:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.
Во втором матче дня Ливерпуль минимально уступил Интеру – 0:1, но за счет победы в первом матче – 2:0 – прошел дальше.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответные матчи
Бавария – Зальцбург – 7:1
Голы: Левандовски, 12, с пенальти, 21, с пенальти, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 84, Сане, 85 – Кьергор, 70
Первый матч – 1:1
Ливерпуль – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 61
Первый матч – 2:0
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