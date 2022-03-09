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Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
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Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Иллюстративное фото
Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Иллюстративное фото Фото: Laurent Lairys

Бавария и Ливерпуль прошли в следующий раунд турнира, сообщает Sportarena.

Во вторник, 8 марта, состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария дома разгромила Зальцбург – 7:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.

Во втором матче дня Ливерпуль минимально уступил Интеру – 0:1, но за счет победы в первом матче – 2:0 – прошел дальше.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи

Бавария – Зальцбург – 7:1

Голы: Левандовски, 12, с пенальти, 21, с пенальти, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 84, Сане, 85 – Кьергор, 70

Первый матч – 1:1

Ливерпуль – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 61

Первый матч – 2:0

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