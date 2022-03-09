Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Во вторник, 8 марта, состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария дома разгромила Зальцбург – 7:1, оформив путевку в четвертьфинал турнира.

Во втором матче дня Ливерпуль минимально уступил Интеру – 0:1, но за счет победы в первом матче – 2:0 – прошел дальше.