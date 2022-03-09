В районных управах идет сбор предметов первой необходимости для беженцев из Украины

«Таллинцы активно участвуют в сборе пожертвований, их поддержка и теплый прием очень важны для украинцев, часть беженцев покинули свои дома в спешке, захватив лишь небольшую сумку с личными вещами. Нам пришлось реорганизовать работу Центра встречи беженцев и проводить сбор пожертвований в другом месте, так как в связи с ростом числа прибывших помещения стали использоваться в качестве зоны ожидания. Поэтому просим в дальнейшем относить их в пункты сбора, расположенные при районных управах, оттуда они будут поступать на крупные склады для сортировки и уже после этого достигнут нуждающихся в помощи», - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

«Мы составили перечень вещей, которые сейчас наиболее необходимы – надеюсь, что каждый найдет, чем помочь. Благодарим всех, кто уже сделал пожертвование, это сделано от всего сердца». Бешкина подчеркнула, что принимаются только чистые и целые вещи, одежда и обувь в хорошем состоянии. Что касается сладостей, необходимо следить за отметкой даты «годен до», не стоит нести просроченные продукты.

Большая часть прибывших – женщины разного возраста, а также дети и молодежь разного пола, поэтому прежде всего необходимы следующие вещи.

Для женщин разного возраста:

Чистая, целая, отглаженная одежда в хорошем состоянии для повседневной носки;

новое, неиспользованное нижнее белье;

новые носки, чулки, гольфы;

обувь разных размеров в хорошем состоянии или новая – уличная (преимущественно весенняя), удобная обувь для носки в помещении, новые тапочки;

гигиенические принадлежности (в особенности шампунь, бальзам или 2в1, крем для лица, дезодорант, гигиенические прокладки, тампоны, зубная паста, зубные щетки, резинки для волос, маникюрные ножницы и другие новые принадлежности для маникюра);

спицы, крючки для вязания, пряжа, нитки и прочие принадлежности для рукоделия, пазлы и другие предметы для проведения досуга.



Детям и молодежи (как для девушек, так и для юношей):

чистая, выглаженная одежда в очень хорошем состоянии (для младенцев, маленьких детей, школьников, подростков и молодежи до 18 лет);

обувь для детей и подростков (для юношей вплоть до размера 48/50);

новое нижнее белье;

новые носки для детей разного возраста, детские колготки (новые или в очень хорошем состоянии);

игрушки для детей разного возраста (мягкие игрушки, лего и т.д.);

настольные игры, например, домино, шахматы и т.д. (коробки с пазлами нужно заклеить скотчем, пазлы без коробки завернуть в пленку, чтобы не рассыпались);

детские книги для детей разного возраста (на английском, украинском, русском или эстонском языках);

новые комплекты цветных карандашей и альбомы для рисования, раскраски;

гигиенические принадлежности для молодежи (в т.ч. одноразовые бритвы для юношей);

детские подгузники для малышей, влажные салфетки;

одежда для беременных, вещи для младенцев (включая соски и пустышки);

еда для младенцев (молочные смеси, еда в баночках и проч.).

Дети также ждут сладости, например, маленькие пачки конфет, шоколадки, орехи и батончики мюсли, соки с трубочками, чайные напитки и проч.

Принести вещи можно начиная с четверга, 10 марта, по следующим адресам: