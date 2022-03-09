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Европейский боксерский союз откажется от проведения чемпионских боев с участием россиян и белорусов

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Европейский боксерский союз откажется от проведения чемпионских боев с участием россиян и белорусов
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Олег Маскаев (справа) наносит удар американцу Хасиму Рахману в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе 12 августа в Лас-Вегасе. Иллюстративное фото.
Олег Маскаев (справа) наносит удар американцу Хасиму Рахману в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе 12 августа в Лас-Вегасе. Иллюстративное фото. Фото: Reuters

Европейский боксерский союз (EBU) сообщил, что начиная с 8 марта не будет сертифицировать какие-либо чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Беларуси.

Решение принято до дальнейшего уведомления, пишет Sportarena. Таким образом в EBU выразили солидарность с Украиной на фоне российского вторжения.

Ранее Международная федерация бокса (IBA) приняла решение отстранить Россию и Беларусь от турниров. Отстранение касается не только боксеров, но и официальных лиц, включая рефери и судей.

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