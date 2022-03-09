Европейский боксерский союз откажется от проведения чемпионских боев с участием россиян и белорусов

Олег Маскаев (справа) наносит удар американцу Хасиму Рахману в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе 12 августа в Лас-Вегасе. Иллюстративное фото.

Европейский боксерский союз (EBU) сообщил, что начиная с 8 марта не будет сертифицировать какие-либо чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Беларуси.