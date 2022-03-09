Европейский боксерский союз (EBU) сообщил, что начиная с 8 марта не будет сертифицировать какие-либо чемпионские соревнования с участием боксеров из России и Беларуси.
Европейский боксерский союз откажется от проведения чемпионских боев с участием россиян и белорусов
Европейский боксерский союз откажется от проведения чемпионских боев с участием россиян и белорусов
Решение принято до дальнейшего уведомления, пишет Sportarena. Таким образом в EBU выразили солидарность с Украиной на фоне российского вторжения.
Ранее Международная федерация бокса (IBA) приняла решение отстранить Россию и Беларусь от турниров. Отстранение касается не только боксеров, но и официальных лиц, включая рефери и судей.