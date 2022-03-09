ПОРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ ⟩ В Харьюмаа заканчиваются земельные участки под жилую застройку

​По данным портала недвижимости KV.EE, на 02.2022 в Харьюмаа было выставлено на продажу 1015 земельных участков. По сравнению с прошлым годом количество предложений о продаже земли уменьшилось на 35% - с 1559 предложений. Средняя цена земли на портале недвижимости KV.EE на 02.2022 г. составляла 64 €/м², что на 31% больше, чем в предыдущем году, сообщает Kodu.