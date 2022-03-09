По данным портала недвижимости KV.EE, на 02.2022 в Харьюмаа было выставлено на продажу 1015 земельных участков. По сравнению с прошлым годом количество предложений о продаже земли уменьшилось на 35% - с 1559 предложений. Средняя цена земли на портале недвижимости KV.EE на 02.2022 г. составляла 64 €/м², что на 31% больше, чем в предыдущем году, сообщает Kodu.
ПОРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ ⟩ В Харьюмаа заканчиваются земельные участки под жилую застройку
Тенденция к снижению количества предложений о продаже недвижимости носила общий характер. По сравнению с прошлым годом количество предложений уменьшилось в различных сегментах рынка недвижимости. Повышение цен также было аналогичной общей тенденцией. Если предложений мало, а покупатели хотят покупать, цены будут расти.
Следующие тенденции на рынке недвижимости, как в стране, так и в мире, будут складываться под влиянием общей экономической картиной.
Если российскую агрессию не обуздать, уверенность потребителей и бизнеса сильно пошатнется. Это неизбежно отразится на рынке недвижимости.
Негативное влияние развязанной Россией войны против Украины проявится как в более низкой покупательной способности, так и в ухудшении условий финансирования. Неопределенность также оказывает существенное негативное влияние на готовность компаний инвестировать в новые проекты недвижимости.