Разведка Эстонии: массированный обстрел Мариуполя продолжается

Общая информация

В течение последних суток значительных изменений в обстановке на войне на Украине не произошло. Вооруженные силы Российской федерации (ВС РФ) продолжают окружать некоторые украинские города и проводят перегруппировку. Российские войска преимущественно обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Самая сложная гуманитарная обстановка сложилась в Мариуполе: более недели местные жители лишены водоснабжения, газа и электричества. Имеется информация о появлении гуманитарных коридоров на Северо-Востоке Украины. В приграничном с Россией городе Сумы обеспечен относительно безопасный выход гражданских из города. Другие гуманитарные коридоры, например в Чернигове Мариуполе, не используются поскольку они обстреливаются российской артиллерией. Несомненно, ВС РФ в том числе стремятся подавить психологическое состояние местного населения, чтобы оно не желало оказывать сопротивление российской агрессии.

Согласно поступающим сведениям, в последние несколько дней было убито и ранено несколько генералов ВС РФ. Это означает, что они либо посещали передовые позиции войск, либо вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось вычислить и атаковать штабы российских войск.

Киевское направление (Север)

ВС РФ продолжают перегруппировку и подготовку к штурму города, передовые и разведывательные отряды уже находятся в некоторых пригородах Киева. На других же направлениях российские войска смогут достигнуть окрестностей города ориентировочно через несколько дней.

На северо-западе от столицы Украины в том числе замечены подразделения Росгвардии из Чечни, а также отряды так называемой частной военной компании «Вагнер». Это может говорить либо о нехватке боеспособных подразделений или же указывать на попытку устрашения жителей Киева, поскольку репутация данных формирований омрачены жестокими поступками.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

На фронте без перемен: прорыв в направлении на Киев не состоялся.

Харьковское направление (Восток)

Без изменений. 6-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии пытаются обойти город и продолжить движение на юго-запад. Эта группировка движется на встречу силам, действующим на рубеже Донецк – Луганск: их задача заключается в перерезании коммуникаций и захлопывании крышки котла над восточной группировкой ВСУ.

Рубеж Донецк – Луганск

8-я и 20-я гвардейские общевойсковые армии продолжают пытаться отрезать войска ВСУ, которые до этого занимали оборонительные позиции на Донбассе. ВСУ проводят контрудары в районе Мариуполя.

Крымское направление (Юг)

ВС РФ нацелены на прорыв обороны Николаева и дальнейшее наступление в сторону Одессы. Российские войска не обладают полным контролем над остающимся у них в тылу Херсоном, что позволило ВСУ провести на этом направлении несколько удачных атак на российские подразделения, в ходе которых, например, удалось уничтожить шесть вертолетов. Несмотря на это ВС РФ пытаются блокировать и обойти Николаев.